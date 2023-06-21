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ABD'de 2015-2022 arasında 895 çocuk kazara silah ateşledi!

ABD'de 2015-2022 arasında 895 çocuk kazara silah ateşledi!

Yeni yapılan bir araştırmada, 2015-2022 yılları arasında ABD'de 5 yaşının altındaki 895 çocuğun silahla kazara kendisini ya da başkalarını vurduğu tespit edildi.

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CBS News'in haberine göre, "Everytown for Gun Safety" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun yaptığı araştırmanın ardından çocukların yanlışlıkla silah ateşlemesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Çocukların kazara silah ateşlemesi vakalarının en çok evdeyken yaşandığı belirtilen araştırmada, yaz ayları yaklaştıkça vakaların arttığı ve verilere göre en çok kazanın temmuz ayında yaşandığı bildirildi.

Amerikan Pediatri Akademisinin Yaralanma, Şiddet ve Zehirlenmeyi Önleme Konseyi Başkanı Dr. Lois Lee, çocukların bedenlerinin küçük olduğu için hayati organların birbirlerine daha yakın olduğunu ve bu sebeple kazara kendilerini vurmaları durumunda ölüm riskinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, çocukların silah ateşleyebilecek kadar güçlü olmadığı düşüncesinin yanlış bir kanı olduğuna işaret etti.

1995'te yapılan bir araştırma, 3-4 yaş aralığındaki çocukların yüzde 25'inin, 5-6 yaşındaki çocukların yüzde 70'inin ve 7-8 yaşlarındaki çocukların yüzde 90'ının yaklaşık 4,5 kilograma kadar kavrama gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

İncelenen kazalarda kullanılan 64 silahın yüzde 62'sinden fazlasının ateşlenmesi için, çocukların kavrama gücünden daha az güç gerektiği tespit edildi.

Yetkililer, 2023'te, Tennessee'de 3 yaşındaki bir çocuğun kazara kendini vurduktan sonra öldüğünü, Illinois'de 4 yaşındaki bir kız çocuğunun yanlışlıkla başka bir çocuğu vurarak öldürdüğünü, 4 yaşındaki bir başka kız çocuğunun ise Georgia'da kazara kendini başından vurduktan sonra ağır yaralandığını bildirmişti.

Gifford Silah Şiddetini Önleme Hukuk Merkezi'ne göre, ABD'de yaklaşık 4,6 milyon reşit olmayan kişi, en az bir adet dolu ve kilit altında olmayan silahın bulunduğu evlerde yaşıyor.

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