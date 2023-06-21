Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na '16'lı masa' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından AK Parti Grup Toplantısı'nda ilk kez konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, memur maaşlarından yerel seçimlere kadar pek çok konuya değindi. Ayrıca Erdoğan, muhalefete başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi konusunda çağrıda bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ne diyor gerekirse 16 masa. Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Yalanla, dolanla talanla bir yere varılmaz. .CHP Genel Başkanı değil 16'lı masa 160'lı masada kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz." dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tarihimizin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarıma iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerimin desteğini unutmayacağız. Yurt dışındaki vatandaşlarıma minettarlığımı ifade ediyorum. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük. Dün yine İslam dünyasından bir kişi ülkenin ismini vermeyeceğim ziyaretime geldi dedi ki bizde Ak Parti'ye çıkan oy yüzde 99.

"Şimdi ne diyor gerekirse 16 masa yetmez..."

Ne diyorlar altılı masa şimdi ne diyor gerekirse 16 masa. Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Millet irade ister, eser ister, hizmet ister. Yalanla, dolanla talanla bir yere varılmaz.

Her açıdan zorlu seçim sürecini geride bıraktık. Ülkemiz siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla göreceğiz. Muhalefetin yanında kimlerin sıralandığına baktığımızda bunun işaretini alıyoruz. Masa kurdular kıyıda köşede kim varsa masaya topladılar. Yaptıkları onca toplantının ardından elle tutulur proje sunamadılar. Kurdukları masa kendi tabirleri ile kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben kumar masası noter masası demedim diyen kim o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı.

Anayasa çağrısı

Bay bay kemal bizim vatandaşımızın hayat tarzı ile yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz. Siz bu ülkede milletin hayat tarzı ile uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Başörtüye saldırıp milleti aldatmak için bir iki baş örtülü kızımıza rozet taktınız ama yalan. Sahtekarlık yapıyorsunuz. Seçim öncesi anayasa yapalım başörtüsü konusunu masaya yatıralım bunu çıkaralım. Eğer dürüst iseniz, samimi iseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pennsylvania'ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Hiçbiri etmedi. Edemezsiniz çünkü onlarla berabersiniz. Uçkuru kaptırmışsınız. LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci.Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok

Nerede o belediye başkanları

Ne oldu. Neredeler belediye başkanları. Onlarla beraber yine dolaş. Ben bir adres vereyim iki koltuk yanına al. Birini İstanbul'a birini Ankara'ya ver onlar da o koltuklarda otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Korkarlar, yapamazlar. Bunları yapanlar belki utanmadı ama biz o durumları görünce hicap duyduk. Tarih en adil hakemdir.

"Yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettik"

Muhalefetin temeli olmayan korku, yalan siyasetini asaletimizden taviz vermeden sürdüğümüz çalışmalarda boşa çıkardık. Birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı gösterdik. Cumhurbaşkanı seçimlerinde 27 milyon 834 bin 589'unu alarak yüzde 52,18 oy oranı ile büyük zafer elde ettik. 27. Döneme göre Meclis'teki sandalye sayımızda oluşan farkı görmezden gelemeyiz. Milletimizin sandık yolu ile verdiği mesajlara kayıtsız kalamayız. Mazeret aramadan, bahanelere sığınmadan, vatandaşı suçlama gafletine düşmeden muhasebemizi yapıyoruz.

"160'lı masada kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz"

Seçmenden yükselen her itiraza kulak tıkayan tıpış tıpış oy vereceksiniz diye aday dayatan milletin tercihlerini yok sayan kibirli zihniyet bir kez daha duvara toslamıştır. Başka CHP olmak üzere muhalefetin sandıktan çıkan mesajları doğru okuyup gereğini yerine getirmelidir. CHP Genel Başkanı değil 16'lı masa 160'lı masada kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz. Muhalefetle ilgili değişim çağrıları ülkemizin geleceğini dikkate alıyoruz.

"Baba olmuş oğul olmuş bize ne!"

Birisi baba olmuş birisi oğul olmuş bize ne.. Su alan geminin dümenine o gelmiş bu gitmiş önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin milli irade ile kavgasını bitirmedir. Sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır.

"Muhalefet beslenip büyüttüğü canavarla kendisi yüzleşti"

Göz boyama şovlarından sonra eski siyaset yapış tarzlarına geri döndüler. Sahne önündekiler değişse de perde gerisindekiler hep aynı kaldı. Şahısların değişmesi zihniyet değişimine yol açmadı. Halka tepeden bakan faşist zihniyet kabuk değiştirerek varlığını korumayı başardı. Samimi özeleştiri vermek yerine seçim faturası millete çıkartılıyor. Depremzede kardeşlerimize yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor. Bize partimize bakanlarımıza ve Merkez Bankası Başkanımıza saldırmak sureti ile hezimetin üstü kapanmak isteniyor. Son tartışmaların bazı önemli farkları var. Muhalefetin beslenip büyüttüğü canavarla kendisinin de yüzleşmek zorunda kalmasıdır. Tetikçi kalemler bugün eleştiri oklarını sahiplerine çevirmiştir. Masadan kısa süreli kalktığında ittifak ortaklarına yaptıklarına kendileri muhatap oluyor. Rakibi ısırıyor diye akrep beslenmeyeceğini kendilerine anlattık. İkazlarımızda haklı çıktığımızı görüyoruz. Muhalefetin hatasını anlamasını diliyoruz. Muhalefet ne yaparsa yapsın işimize bakıyoruz.

"Çok iyi hesap uzmanı ama elindeki milletvekillerinin 40 tanesini kaptırdı"

3 dönem kuralımıza takılan 65 milletvekilimiz yerine yeni arkadaşlarımızı listemize koyduk. Kadromuzu 65 oranında yenilemiş olduk. Bizans'ı çırak çıkaracak oyunların hepsi koltuk kapmaca yarışında sahneye konuluyor. Can ciğer kuzu sarması olanlar birbirine demediklerini bırakmıyor. Nerede bunların genel başkanları? Ne zaman bunlarla göreceğiz. Çok iyi hesap uzmanı ama bu hesap uzmanı hesaptan bir haber elindeki milletvekillerinin 40 tanesini kaptırdı zaten. Bu hadiselerin bizde yaşanmamasının sırrı bizim siyasete dava penceresinden bakmamızdır.

Asgari ücret ve memur zamları

Asgari ücret tespit komisyonun görüşmeleri dün uzlaşma ile neticelendi. 2023 yılının ikinci yılında asgari ücreti brüt 13 bin 414, net asgari tutarı 11 bin 402 liraya yükselttik. Son rakamlar birlikte asgari ücret 2022 yılına göre reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal bize kaldı bu iş diyor ne sana kaldı ya. Sen şuanda tilki marifeti ile koşturuyorsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ezdirmedik. Ayrıca 400 lira uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulayacağız. Kanun teklifini arkadaşlarımızın Meclis'in kararına sunacaktır. Memur maaşları ile verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

Kira sözleşmeleri

Ekonomi yönetimimize ağır sorumluluklar yükledik. Konut kira sözleşmelerinde kira oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Üreticilerimizi destekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın darbe ürünü anayasa üzerinde yükselmesi mümkün değil. 15 siyasi partinin yer aldığı 28. dönem TBMM bunu yapabilecek temsil kabiliyetine sahiptir. Aile ve gençlik bankamızı faaliyete geçirerek tarihi adım atacağız.

"Büyükşehirlere asılacağız"

Bu süreçte 8 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerini ihmal etmeyeceğiz. Elde ettiğimiz psikolojik üstünlüğünü yeni hamlelerle sağlamlaştıracağız. Büyükşehirlere daha çok asılacağız.