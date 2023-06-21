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CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşüyor

 CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak.

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Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.45'te Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak, seçim sonrası değerlendirme yapılacak.

CHP'nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri..."

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.

"Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum"

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Yüzyıllık bir partiyiz, geleneği olan bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisinde bir değişim olacaksa bu örgütlerinde, partinin yetkili kurullarında tartışılır, konuşulur ve partimizin aklıyla vicdanıyla bir karara varılır. Medya önünde partinin tartıştırılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

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