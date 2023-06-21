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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti! 'Vasıfsız ve çapsız siyasetçiler...'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti! 'Vasıfsız ve çapsız siyasetçiler...'

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler istifa ettiğini açıkladı. Keçeciler, eski bakanlardan Mehmet Keçeciler'in oğlu.

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Turgut Özal'la birlikte Anavatan Partisi Kurucularından, eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet Keçeciler’in oğlu olan İYİ Parti Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Rozetini Genel Başkan Meral Akşener’in taktığı Keçeciler, “Yaşanılan süreçler neticesinde siyasi mobbinge maruz kaldığım gerekçesiyle İYİ Parti’deki tüm görevlerimden istifa ediyorum” açıklamasında bulundu. Keçeciler şunları ifade etti:

İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık

“İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler...

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, ‘Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını’ söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti ‘tarih yazacağız’ sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Sunduğumuz projeler kabul görmedi

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. ‘Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum.”

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