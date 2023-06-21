Diyarbakır'da bekçi kuzen dehşeti! İki kardeş hayatını kaybetti: Kan donduran anlar güvenlik kamerasında!

DİYARBAKIR'da iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş, bekçi kuzenleri tarafından bir market içinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. iki kardeşin kuzenleri tarafından öldürülme anı marketin güvenlik kamerasına yansırken, valilik konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

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Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir markettin içinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kuzenleri iki kardeş çarşı ve mahalle bekçisi H.K. ve teknisyen yardımcısı K.K.’ye bir marketin içinde silahlı saldırı da bulundu.

İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama geldi: Şüpheli teslim oldu, soruşturma başlatıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.