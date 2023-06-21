İzmir'deki vahşette yeni gelişme! 4 kişiyi 160 parçaya bölüp, derin dondurucuya koymuştu: Cani adam tutuklandı!

Cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev ile birlikte, kendisine yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla Afgan uyruklu H.G.H, Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. O şüpheliler de Haliyev ile birlikte adliyeye sevk edildi. Katil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.