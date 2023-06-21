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Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!

Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!

Acil Servis Uzmanı Dr. Erdi Atay, Kurban Bayramı'nda yaralanmalara karşı dikkat edilmesi gerekenleri sıralayarak vatandaşları uyardı: Kanayan yere şeker dökmeyin, peçete sürmeyin.

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Acil Servis Uzmanı Dr. Erdi Atay, Kurban Bayramı’nda en çok karşılaşan yaralanmaların kesik yaralanmaları olduğunu ifade ederek, "Kanamayı durdururken yapılan hatalardan bir tanesi ise üstüne şeker dökmek veya peçete yapıştırmaktır. Bunu istemiyoruz. Islak, temiz ve nemli bir örtü ile yaranın üstünü kapatılmasını öneririz. Kanamayı durdurma açısında mümkünse sert bir bezle ve bandajla kapatılmasını öneriyoruz" dedi.
Her yıl kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acillerini dolduruyor. Bu yılki Kurban Bayramı öncesi yaralanmalar karşısında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler veren Medicana International Samsun Hastanesi Acil Servis Uzman Dr. Erdi Atay, önemli açıklamalarda bulundu.

"Kesik olduğundan yapılacaklar"

Dr. Erdi Atay kesik yaralanmalarıyla ilgili, "Kurban Bayramı’nda en çok karşılaştığımız yaralanmalar kesik yaralanmalarıdır. Bu yaralara baktığınız zaman bu yaraların en temel belirtilerinde 3 tane kavram vardır. Birincisi yara etrafında ağrı ve sızıdır. İkincisi yara dudaklarının birbirinden ayrılmasıdır. Üçüncüsü ise kanamadır. Bu yaralanmalarda bizim ilk yapmamız gereken öncelikle hastanın şuurunun açık olup olmamasını kontrol etmektir. İkinci olarak yaranın derinliği kontrol etmek gerekiyor. Buradaki kanama miktarı açısından yaranın derinliğini kontrol etmek gerekiyor. Akabinde ise yapılacak müdahalenin temelinde ise kanamayı durdurmak gerekiyor.

Kanamayı durdururken yapılan hatalardan bir tanesi ise üstüne şeker dökmek veya peçete yapıştırmaktır. Bunu istemiyoruz. Islak, temiz ve nemli bir örtü ile yaranın üstünü kapatılmasını öneririz. Kanamayı durdurma açısında mümkünse sert bir bezle ve bandajla kapatılmasını öneriyoruz. Yaranın, kesinin derinliğine, kanama miktarına göre ilk yapılması gerekenler yapıldıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Yara eğer derinse 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak destek alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

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