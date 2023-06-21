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Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...

Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...

Sosyal belediyecilik odaklı hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Seferihisar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi kişileri Kurban Bayramı öncesinde de yalnız bırakmadı. Bayram öncesinde 81 eve temizlik, 54 kişiye de evlerinde kuaförlük hizmeti sunan belediye, 15 gazi ve şehit yakınının da evini temizledi.

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Seferihisar Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 kişilik kadın temizlik ekibi ve 2 kuaför ile ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere ücretiz hizmet veren Evde Sosyal Destek Birimi, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız verdi. Ekipler, Haziran ayı boyunca 81 haneye temizlik hizmeti verirken, 54 kişiye de evlerinde kuaförlük hizmeti sundu. Ayrıca 15 gazi ve şehit yakınının ev temizliğini yapan belediye bu hizmetleriyle, ilçede hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesi olmayan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

“Büyük bir aileyiz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Biz bu toprakların insanıyız. O vatandaşlarımızın her biri bizim annemiz, babamız, ablamız, ağabeyimiz, kardeşimiz. Her birini, bu büyük ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Belediyeyi de bu anlayışla yönetiyoruz. Kimin bize ihtiyacı varsa sorgulamadan yanında oluyoruz. Bu konuda çalışanlarımız da çok hassas. Gittikleri hanelerde titizlikle çalışıyorlar, vatandaşlarımız onları evladı gibi görüyor. İşte biz Seferihisar’da bu aile kültürünü, birliği ve beraberliği inşa ettik. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Biz sadece bayramlarda ya da özel günlerde değil, her an Seferihisarlıların yanındayız” diye konuştu.

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