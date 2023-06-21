BIST 5.198
DOLAR 23,55
EURO 25,81
ALTIN 1.460,43
HABER /  DÜNYA

Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek

Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek

Fransa, "Soulevement de la Terre" isimli çevreci topluluğun, "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilmesini kararlaştırdı.

Abone ol

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Bakanlar Kurulu’na "Soulevement de la Terre"nin fesih kararını sunduğunu belirtti.

Veran, topluluğun, son haftalarda insanlara ve eşyalara karşı defalarca şiddete başvurduğunu aktardı.

Herkesin ülkede saygı çerçevesinde fikirlerini savunabilme olanağı bulunduğunu söyleyen Veran, "Hukuk devletinde şiddete başvurmak meşru değildir ve tam olarak bu cezalandırılıyor." dedi.

Veran, geçen hafta Fransa'da Lyon-Torino arasındaki hızlı tren hattı projesine karşı düzenlenen izinsiz gösteride 350 tehlikeli cismin ele geçirildiğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü, bir gösteriye tehlikeli cisimlerle katılım sağlanıyorsa bunun gösteri yapmak için olmadığının aşikar olduğunu ifade etti.

Fesih kararı Paris'te protesto edilecek

Çevreci topluluğun feshedilmesine ve 18 üyesinin dün gözaltına alınmasına karşı bu akşam Paris dahil ülke genelinde, 90 yerde gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Soulevement de la Terre, 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatı projesine karşı Sainte-Soline köyünde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin yaralandığı protestonun organizatörleri arasında yer almıştı.

Darmanin, 28 Mart'ta çevreci topluluğun fesih protokolünü başlattığını duyurmuştu.

Aynı topluluk, 17 Haziran'da La Chapelle köyünde Fransa'nın Lyon ve İtalya'nın Torino kentleri arasında hızlı tren hattı inşası projesine karşı gösteri düzenlemişti. Gösteride, polis ve protestocular arasında çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! Flaş değişim mesajı: "Derhal çalışmalara başlamamız gerekiyor"
Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! Flaş değişim mesajı: "Derhal çalışmalara başlamamız gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...
Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''
Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!
Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
Yaz mevsiminde çocuklarda ishal vakalarında en önemli tedavi su
Yaz mevsiminde çocuklarda ishal vakalarında en önemli tedavi su
CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşüyor
CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşüyor
Diyarbakır'da bekçi kuzen dehşeti! İki kardeş hayatını kaybetti: Kan donduran anlar güvenlik kamerasında!
Diyarbakır'da bekçi kuzen dehşeti! İki kardeş hayatını kaybetti: Kan donduran anlar güvenlik kamerasında!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti! 'Vasıfsız ve çapsız siyasetçiler...'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı partisinden istifa etti! 'Vasıfsız ve çapsız siyasetçiler...'
Joe Biden Çin lideri Şi'ye 'diktatör' dedi Pekin ayağa kalktı: Siyasi provokasyon
Joe Biden Çin lideri Şi'ye 'diktatör' dedi Pekin ayağa kalktı: Siyasi provokasyon