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Masterchef Güzide kimdir, nereli? Güzide Mertcan, kiminle evli, eşi ne iş yapıyor?

Masterchef Güzide kimdir, nereli? Güzide Mertcan, kiminle evli, eşi ne iş yapıyor?

Fenomen yemek yarışması Masterchef Türkiye All Star 14 Haziran'da başladı. üyük finaline artık sadece haftalar kaldı. All Star'ın ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Güzide Mertcam oldu.  2019 yılında  Masterchef'te büyük başarı gösteren favori isimlerden biri de 34 yaşındaki Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan'dır. Peki Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan kimdir, mesleği nedir?

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Masterchef Türkiye All Star'ın ana kadrosuna giren ilk isim olan Güzide Mertcan oldu. 3 jüriden de tam not aldı. Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzize Mertcan Mustafa Mertcan ile evli ve çiftin dünya tatlısı 3 çocuğu var. Peki Masterchef Güzide'nin eşi ne iş yapıyor?

Masterchef 2019'u üçüncülükle tamamlayan Güzide, Masterchef All Star'ın ilk bölümünde mücadele etti. Yarışmacılardan clam chowder hazırlamaları istendi. İlk turun ardından Güzide, Suna, Batuhan, Faruk Batuhan ve Kıvanç ikinci tura yükseldi. Yarışmacılardan havuç ve tarçın kullanarak 45 dakika içinde yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Finale Suna ve Güzide kaldı. Şeflerin seçiminin ardından Masterchef All Star'ın ana kadrosuna giren ilk isim, Güzide Mertcan oldu.

MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988’de İzmir’de dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olan MasterChef Güzide, evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı.

 Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan MasterChef'in 2019 sezonunda yarışmış ve üçüncü olmuştu.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı. 

Yarışmaya ilk katıldığında 668 Bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye sonrası takipçisi sayısı hatrı sayılır şekilde arttı. Güzide'nin şu an aktif 205 bin takipçisi var. 

Yarışma dışında anne ve iyi bir eş olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli. Eşi DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mustafa Mertcan'ın şirkeri İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor. 

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