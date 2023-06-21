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İzmir'de ağaçların arasında görüp hemen ihbar etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de ağaçların arasında görüp hemen ihbar etti!

İzmir'in Selçuk ilçesinde ağaçların arasında bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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