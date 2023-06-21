BIST 5.198
DOLAR 23,55
EURO 25,81
ALTIN 1.460,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'da arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde 3 kuzen arasında Eğil ilçesindeki arazi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Mehmet K'nin silahla açtığı ateş sonucu, akrabası olan çarşı ve mahalle bekçisi Kadri K. ile teknisyen yardımcısı Hayri K. öldü.

Şüpheli Mehmet K., olayda kullandığı silahla polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?
Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?
Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek
Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! Flaş değişim mesajı: "Derhal çalışmalara başlamamız gerekiyor"
Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! Flaş değişim mesajı: "Derhal çalışmalara başlamamız gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü
Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...
Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''
Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!
Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
Yaz mevsiminde çocuklarda ishal vakalarında en önemli tedavi su
Yaz mevsiminde çocuklarda ishal vakalarında en önemli tedavi su
CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşüyor
CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları ile görüşüyor
Diyarbakır'da bekçi kuzen dehşeti! İki kardeş hayatını kaybetti: Kan donduran anlar güvenlik kamerasında!
Diyarbakır'da bekçi kuzen dehşeti! İki kardeş hayatını kaybetti: Kan donduran anlar güvenlik kamerasında!