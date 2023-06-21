BIST 5.198
DOLAR 23,55
EURO 25,81
ALTIN 1.460,43
HABER /  EKONOMİ

Kulis haber! Mehmet Şimşek'in 4 bakan yardımcısı belli oldu Resmi Gazete'de yayınlanacak

Kulis haber! Mehmet Şimşek'in 4 bakan yardımcısı belli oldu Resmi Gazete'de yayınlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beraber çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına Beştepe'den onay çıktığı öğrenildi. Bakan Yardımcıları atamaları toplu olarak Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomi yönetimini bıraktığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay verdiği öğrenildi. Ekonomim'deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

Kendisine 4 bakan yardımcısı seçmişti

Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor. Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.

Hepsi birlikte Resmi Gazete'de...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde resmi gazetede yayımlanabileceği belirtiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücret belli oldu gözler emekli maaşlarına çevrildi! En düşük emekli maaşı için bomba tahmin
Foto Galeri Asgari ücret belli oldu gözler emekli maaşlarına çevrildi! En düşük emekli maaşı için bomba tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı'da 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!
Çankırı'da 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
İzmir'de ağaçların arasında görüp hemen ihbar etti!
İzmir'de ağaçların arasında görüp hemen ihbar etti!
Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?
Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?
Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek
Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek
Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! Flaş değişim mesajı: "Derhal çalışmalara başlamamız gerekiyor"
Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı! Flaş değişim mesajı: "Derhal çalışmalara başlamamız gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüştü
Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...
Bayram öncesi belediyeden örnek uygulama! Evler tek tek temizlendi...
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan övgü dolu sözler! "Beni geçerse sadece Arda Güler geçer''
Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!
Acil servis doktorundan acemi kasaplara uyarılar! Bunları yapmayın!
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu