Kulis haber! Mehmet Şimşek'in 4 bakan yardımcısı belli oldu Resmi Gazete'de yayınlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in beraber çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına Beştepe'den onay çıktığı öğrenildi. Bakan Yardımcıları atamaları toplu olarak Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomi yönetimini bıraktığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay verdiği öğrenildi. Ekonomim'deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla birlikte üzerine çalıştığını açıkladığı bakan yardımcısı atamalarının kısa zamanda resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

Kendisine 4 bakan yardımcısı seçmişti

Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek’in çalışmak istediği bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanından onay çıktı. Şimşek, kısa sürede atamaları gerçekleşecek 4 bakan yardımcısı ile çalışması bekleniyor. Şimşek’in bakanlığının görev alanındaki tüm faaliyetleri bakan yardımcılarının koordinasyonuyla yürütmek istediği, bu nedenle bakan yardımcısı atamalarına önem verdiği biliniyordu.

Hepsi birlikte Resmi Gazete'de...

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında kabinedeki tüm bakan yardımcılığı atamalarının toplu halde resmi gazetede yayımlanabileceği belirtiliyor.