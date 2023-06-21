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Selanik'teki Atatürk Evi'nde asırlık nar ağacının bakımı yapıldı

Selanik'teki Atatürk Evi'nde asırlık nar ağacının bakımı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu bahçesinde bulunan asırlık nar ağacının bakımı yapıldı.

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Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın bakımını üstlenen İstanbul Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederek, "Tüm sürecin eşgüdümünü yürüten Türkiye Belediyeler Birliğine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Tarihi nar ağacı, Selanik'teki Atatürk Evi'nin ziyaretçi giriş kapısının da yer aldığı arka bahçede bulunuyor.

Ağacın yanında Atatürk’ün çocukluğunda bu ağacın altında oynadığını belirten tabela bulunması dolayısıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Doğal yaşlanma sürecinin getirdiği sorunlar nedeniyle ağacın uzun süre hayatta kalabilmesi için düzenli bakım müdahaleleri yapılıyor.

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