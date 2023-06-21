Burdur'da yaşandı! 14 yaşındaki kız tarlada çalışırken kanlar içinde kaldı

BURDUR'da tarlada çalışan ailesine yardım eden 14 yaşındaki kız çocuğu, omuzuna isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı.

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Kışla Mahallesi'ndeki tarlalarına çapa yapmak için giden ailesine yardım eden Sinem Gültekin, omzunda hissettiği acı ile yere düştü.

Gültekin'in omuzunun kanadığını gören ailesi, çocuklarını Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde omuzunda mermi çekirdeği olduğu tespit edilen Gültekin, ameliyat edildi.

Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Gültekin taburcu edildi.

Polis merkezine yapılan şikayet üzerine silahı atan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.