BIST 5.190
DOLAR 23,55
EURO 25,78
ALTIN 1.459,18
HABER /  SPOR

Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Müsabakaları Yozgat'ta başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Müsabakaları Yozgat'ta başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakaları Yozgat'ta başladı.

Abone ol

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, müdürlüğün yüzme havuzundaki müsabakalara 9 ilden 8 kadın ve 10 erkek olmak üzere 18 takım ile 255 sporcunun katıldığını söyledi.

Bölükbaşı, müsabaka sonunda dereceye giren 6 takımın Türkiye şampiyonasına katılacağını belirtti.

Gaziantep'i yenen Elazığ takımı sporcularından Mehmet Efe Acar da grubu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhammet Anıl Geçilmez de "Yüzme ve sutopu güzel bir spor. Türkiye şampiyonasına katılıp oradan da güzel sonuç almak istiyoruz." dedi.

Müsabakalar 23 Haziran'da tamamlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da yaşandı! 14 yaşındaki kız tarlada çalışırken kanlar içinde kaldı
Burdur'da yaşandı! 14 yaşındaki kız tarlada çalışırken kanlar içinde kaldı
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama zamanı geldi
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama zamanı geldi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Masterchef Güzide kimdir, nereli? Güzide Mertcan, kiminle evli, eşi ne iş yapıyor?
Masterchef Güzide kimdir, nereli? Güzide Mertcan, kiminle evli, eşi ne iş yapıyor?
Çevre adına umut veren fikirler, Bursa Büyükşehir tarafından ödüllendirildi
Çevre adına umut veren fikirler, Bursa Büyükşehir tarafından ödüllendirildi
Kulis haber! Mehmet Şimşek'in 4 bakan yardımcısı belli oldu Resmi Gazete'de yayınlanacak
Kulis haber! Mehmet Şimşek'in 4 bakan yardımcısı belli oldu Resmi Gazete'de yayınlanacak
Selanik'teki Atatürk Evi'nde asırlık nar ağacının bakımı yapıldı
Selanik'teki Atatürk Evi'nde asırlık nar ağacının bakımı yapıldı
Çankırı'da 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!
Çankırı'da 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı!
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de ağaçların arasında görüp hemen ihbar etti!
İzmir'de ağaçların arasında görüp hemen ihbar etti!
Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?
Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli? Hakan Kanık sevgilisi var mı, kimdir?
Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek
Çevreci topluluk "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilecek