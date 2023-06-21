Masterchef Suna evli mi, kaç yaşında? Suna Aydın kimdir, gerçek mesleği nedir? Suna Aydın restoranı nerede?

MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Suna Aydın hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Suna Aydın biyografisi...

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı Masterchef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, MasterChef yarışmacıları belli oldu. Bu kapsamda yeni sezon yarışmacılarından olan Suna Aydın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Masterchef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Suna Aydın hakkında tüm merak edilenler...

MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Suna Aydın hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Suna Aydın biyografisi...

Masterchef Suna Aydın kimdir?

36 yaşında olan Suna Aydın'ın kendine ait bir restoranı var. İşletmesinde aktif olarak çalışan ve sık sık mutfağa giren Suna kendine çok güveniyor.

İlk turda buharda somon yapan Suna Aydın, gerekli sosları yerleştiremese de 2'ye 1 oranla ikinci tura geçti. İkinci turda da yarım saat içinde köfte piyaz yapan Suna, rakipleri Mustafa ve Sema’yı da eleyerek son 14 yarışmacı arasına adını yazdırdı.