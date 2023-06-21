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33 yaşındaki ünlü popçu geride not bırakarak intihar etti

33 yaşındaki ünlü popçu geride not bırakarak intihar etti

Güney Kore'nin en popüler şarkıcılarından biri olan Choi Sung-bong 33 yaşında yaşama veda etti.

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Güney Koreli ünlü pop şarkıcısı Choi Sung-bong, intihar ederek yaşamına son verdi…

33 yaşındaki şarkıcı 2011 yılında düzenlenen bir müzik yarışmasına katılarak şöhrete kavuşmuştu. Ülkenin en popüler şarkıcılarından biri olan ve “Güney Kore’nin Justin Bieber’ı” olarak tanınan Choi Sung-bong, iki yıl önce kanser teşhisi konduğunu açıklamış ve hayranlarından para göndermelerini istemişti.

Fakat bir süre sonra genç şarkıcının yalan söylediği ortaya çıkmıştı. The Korea Times’ta yer alan haberde Choi Sung-bong’un başkent Seul’deki Yeoksam-dong Caddesi’ndeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

2011 yılında yayınlanan yarışma programında ikinci sırada yer alan şarkıcı Ennio Morricone’nin Nella Fantasia isimli eserini seslendirmiş ve bu performans YouTube’da 21 milyondan fazla izlenmişti. Genç şarkıcıyı Justin Bieber, BoA ve Jung-Hwa Umwho gibi isimler de övmüştü.

"Herkesten özür dilerim"

Polis genç şarkıcının intihar ettiğini belirtirken, “Yaptığı saçma hatalar” için özür dilediğini de intihar notunda belirttiği aktarıldı. YouTube hesabında paylaştığı intihar mektubunda genç şarkıcı, “2011’den günümüze kadar çok ilgi gördüm ve çok insan tarafından sevildim. Hepinize içtenlik teşekkür ediyorum ve minnettarlığımı sunmak istiyorum” dedi.

Ünlü popçu 2021’de insanları dolandırmasıyla ilgili olarak da, “Ahmakça hatalarım için ve zarar gören herkesten özür dilerim. Arka arkaya hatalar yaptım. Son 2 yılda, aldığım bütün yardımları iade ettim” ifadesini kullandı.

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