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Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alındı. Mehmet Sur'a THY 6 ay bilet satmayacak.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan "Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alındı. Mehmet Sur'a THY 6 ay bilet satmayacak.

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

'Şırdancı Mehmet', restoranına gelen müşterilerin yanlarına giderek yaptığı 'şovları' sosyal medyada paylaşmasıyla ünlenen bir isim oldu. Müşterilerin olduğu masaya aniden limon sıkması, müşterilerine eliyle yemek yedirmesiyle konuşulan 'Şırdancı Mehmet'in bu hareketleri bazı müşterilerini güldürse de bazı müşterilerini de rahatsız ediyor.

'Şırdancı Mehmet' şovunu yaparken bazı müşterilerin de kızmış gibi davranarak masadaki içecekleri bilerek dökmesi 'israf' olarak karşılanıyor.  Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'Şırdancı Mehmet'in paylaştığı videolara tepki dolu yorumlarda bulunuyor.

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