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Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?

Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?

Masterchef All Star TV8 ekranlarında 7. sezonu ile başladı. En iyi yarışmacıların kadroya girmek içim yarıştığı Masterchef'te iddiası ile dikkat çeken isimlerinden biridi de Esra Tokelli oldu. 2020 yılında Masterchef'te yarışan Esra Tokelli özel hayatı ile de merak ediliyor. Peki kimdir Esra Tokelli, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

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Masterchef Türkiye 2023 All Star TV 8 ekranlarında başladı. Bu sezon adından söz ettiren yarışmacılarından biri olan Esra Tokelli olacak. 2020 yılında yarışan Esra Tokelli 44 yaşında. Esra Tokelli, İstanbul'dan yarışmaya katılıyordu. 27 yaşında bir oğlu olan Esra Tokelli, aynı zamanda kayınvalide. Peki Esra Tokelli aslen nereli Çerkes mi?

Esra Tokelli kimdir?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli, 44 yaşında ve aşçı. İddialı olduğunu söyleyen MasterChef Esra, yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

Daha önce Yemekteyiz yarışmasına da katılan Esra Tokelli, Saray mutfağından Darüzziyafe köftesi ile üç jüri üyeden de geçer not aldı. Esra sonraki üçlü düelloda ise yaptığı Fransız mutfağına ait tostla rakiplerini elemişti.

MasterChef 2020’de elenen Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 44 yaşında olan yarışmacının 27 yaşında bir oğlu bulunuyor.

 

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