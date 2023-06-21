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Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, Şam ile Ankara arasındaki zirvenin, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündemde olacağını söyledi.

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İki gün süren görüşmeler kapsamında Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik “yol haritasının” görüşüldüğü 4’lü toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktaran Lavrentiyev, söz konusu “haritanın” cumhurbaşkanları düzeyinde onaylanması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Lavrentiyev, “yol haritasının” hazırlanmasına ilişkin çalışmaların oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde ilerlediğine dikkati çekerek “(Yol Haritası) tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in üç garantör ülkenin cumhurbaşkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, bir araya gelme konusunun tartışılması için söz konusu çalışmanın sonuçları liderlerimize sunulacaktır.” ifadesini kullandı.

"Suriye" konulu Astana görüşmeleri kapsamında, ilk gün Türkiye, Rusya, İran ve Şam yönetimi heyetleri arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik “yol haritasının” ele alındığı 4’lü toplantı yapılmıştı.

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