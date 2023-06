Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması başladı. Bu bağlamda 4.5 yıl önce transfer edilen Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın 4.5 yıl önce Bursaspor'dan transfer ettiği Emre Taşdemir, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Emre Taşdemir, sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Sarı-Kırmızılılara veda etti.

Emre Taşdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Galatasaraylılar…

Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."