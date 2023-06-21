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Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı İstanbul’da yakalandı

Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı İstanbul’da yakalandı

İSTANBUL‘da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok polisiye soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’nun Beyoğlu‘nda öldürülmesine ilişkin uzun süredir aranıyordu.

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‘Kasten öldürme’ ve ‘polise mukavemet’ de dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle her yerde aranan çıkar maksatlı suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar derinleştirildi. Çete elebaşının izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişinin Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı Gümüş Panaroma Sitesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının adresini tespit eden emniyet güçleri, Delibaş ile birlikte suç ağına mensup 5 kişinin daha aynı bölgede hareket ettiklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün söz konusu adrese yapılan baskında Fırat Delibaş ile birlikte geçmiş yıllarda Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ’çete üyesi’ olarak soruşturma geçirmiş Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan suç ağının elebaşı ve fertleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yakalanan firari suç örgütü liderinin, 6 Haziran 2000 yılında Beyoğlu’nda Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’nun ölümünden sorumlu tutulduğu, “Tasarlayarak Adam Öldürülmesi” suçundan 1642 gün kesilmiş hapis cezanın olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçuna bulaştığı ve bu olaydan da 1 yıl 21 ay kesilmiş hapis cezanın bulunduğu ifade edildi.

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