BIST 5.190
DOLAR 23,55
EURO 25,78
ALTIN 1.459,18
HABER /  GÜNCEL

Evlilik kredisi 150 bin ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvurusu yapma

Evlilik kredisi 150 bin ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvurusu yapma

Yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi şartları ve kapsamı, evlilik planı yapan gençler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde iki yıl geri ödemesiz ve 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. İşte 2023 devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları ve kapsamı hakkında merak edilenler...

Abone ol

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve kapsamı, düğün sezonunun açılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye Genel Seçimleri öncesinde açıklanan, AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından yapılacak. İşte 20223 faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları ve kapsamına ilişkin detaylar...

Evlilik kredisi kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

Faizsiz evlilik kredisi kaç para?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Taksit ödemeleri nasıl olacak?

125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!
Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapılacak
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapılacak
Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok
Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında geniş yer buldu
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında geniş yer buldu
33 yaşındaki ünlü popçu geride not bırakarak intihar etti
33 yaşındaki ünlü popçu geride not bırakarak intihar etti
Zonguldak'ta tünelde korkutan yangın: otomobil kül oldu!
Zonguldak'ta tünelde korkutan yangın: otomobil kül oldu!
Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş gözaltına alındı
Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş gözaltına alındı
Verdiği kilolarla gündeme gelmişti, bir dönemin gözde ismi Tanyeli kansere yakalandı
Verdiği kilolarla gündeme gelmişti, bir dönemin gözde ismi Tanyeli kansere yakalandı