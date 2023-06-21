Evlilik kredisi 150 bin ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvurusu yapma

Yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi şartları ve kapsamı, evlilik planı yapan gençler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde iki yıl geri ödemesiz ve 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. İşte 2023 devlet destekli faizsiz evlilik kredisi şartları ve kapsamı hakkında merak edilenler...

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Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve kapsamı, düğün sezonunun açılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye Genel Seçimleri öncesinde açıklanan, AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından yapılacak. İşte 20223 faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları ve kapsamına ilişkin detaylar...

Evlilik kredisi kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

Faizsiz evlilik kredisi kaç para?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Taksit ödemeleri nasıl olacak?

125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.