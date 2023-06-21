BIST 5.193
DOLAR 23,55
EURO 25,80
ALTIN 1.459,28
HABER /  GÜNCEL

Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı

Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik ülke genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda 952 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." notuyla operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde il emniyet müdürlüklerince 1025 hedefe yönelik "Yüzüncü Yıl Operasyonu" yapıldı.

Operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Yurt genelinde düzenlenen "Yüzüncü Yıl Operasyonu"nda, 952 şüphelinin yakalandı, çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!
Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapılacak
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapılacak
Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok
Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Esra Tokelli oğlu kaç yaşında?
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında geniş yer buldu
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a transferi Yunan basınında geniş yer buldu
33 yaşındaki ünlü popçu geride not bırakarak intihar etti
33 yaşındaki ünlü popçu geride not bırakarak intihar etti
Zonguldak'ta tünelde korkutan yangın: otomobil kül oldu!
Zonguldak'ta tünelde korkutan yangın: otomobil kül oldu!
Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş gözaltına alındı
Organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş gözaltına alındı
Verdiği kilolarla gündeme gelmişti, bir dönemin gözde ismi Tanyeli kansere yakalandı
Verdiği kilolarla gündeme gelmişti, bir dönemin gözde ismi Tanyeli kansere yakalandı
Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuna veda etti
Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuna veda etti