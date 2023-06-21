İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planlayan sanıkların davasında mütalaa

İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında savunma sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz’ın da olduğu 16 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Yılmaz’ın 44 yıl 6 aya kadar, Sağlam’ın ise 57 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan ve aralarında By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İhsan Sağlam, İsmail Sağlam, Hakan Sağlam, Muharrem Sağlam ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Davut Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin (SEGBİS) arızalı olması sebebiyle duruşmaya katılamadı. 8 tutuksuz sanık da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada, İran nizami ordusunun askeri dış operasyonlar yetkilisi olan Seyid Mehdi Hossein’in Türkiye’de İran istihbaratının saha sorumlusu olarak görevlendirdiği, Morteza Soltan Sanjarı’nin sanık İhsan Sağlam aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı olan sanık Davut Yılmaz ile irtibat kurduğu, sanığın kamu otoritesinin imkanlarından faydalanarak oluşturduğu örgütlü yapı içerisinde İran istihbaratının Türkiye’de planladığı faaliyetler istikametinde rejin muhaliflerinin tespitiyle kaçırılmalarına yönelik girişimlerinin koordinesini sağladığı aktarıldı.

Suçun icrasını kolaylaştırmak için çakar sistemi kullandıkları aktarıldı

Mütalaada, sanık Yılmaz’ın kamu otoritesinin sağladığı imkanlardan faydalanarak örgütlü yapının önüne çıkan yasal ve bürokratik engelleri kolayca aşarak gizli bilgilere erişim sağladığı, diğer sanıklar Metin Ergün ve Mehmet İyigün’ün sanığın emir ve talimatları istikametinde hareket ettiği, sanığın Mahsali Firouze ve ailesi ile Arezou Saeıdvand ile Arıan Amınmavaneh’in yurt dışına kaçırılması olayında suçun icrasını kolaylaştırmak için çakar sistemi ve Adalet Bakanlığı hakim-savcı logolu aracı sanık İhsan Sağlam’ın kullanımına tahsis ettiği kaydedildi.

Mağdurların kaçırılmasına yönelik eylemlere finansal ve lojistik destek sağladığı kaydedildi

Sanık İhsan Sağlam’ın, Sanjari ile sanık Davut Yılmaz arasındaki ilişkiyi sağladığının aktarıldığı mütalaada, sanığın BySağlam Savunma Sanayi firma çatısı altında kendisini iş adamı olarak tanıttığı ‘Mikail-Angel’ kod ismini kullanarak çevresinde güven telkin ettiği, sanık ile gönül ilişkisi bulunan Tuba Eren’in de bu oluşumda yer aldığı, sanığın talimatları ile mağdurların kaçırılmasına yönelik eylemlere finansal ve lojistik destek sağladığı, sahte pasaport düzenlenmesi hususunda görev aldığı, suça konu eylemlerin organize ve koordinesinin sanık tarafından sağlandığı belirtildi.

Açıklanan mütalaada sanık Davut Yılmaz’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ ve zincirleme şekilde ‘birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 17 yıldan 44 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mütalaada mağdur Mohammad Rezaei’ye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraatı istendi.

Mütalaada, sanık İhsan Sağlam’ın ise ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ ve ‘birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs’ suçlarından toplamda 22 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada bazı sanıklar ile avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık ile avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Davut Yılmaz'a 23 yıldan 42 yıla kadar, şüpheli İhsan Sağlam'a ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 şüpheli için de değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.