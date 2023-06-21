2023 İOKBS başvuruları uzatıldı mı? Bursluluk başvuruları ne zaman, hangi gün bitecek?

2023 bursluluk sınavı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı başvuru süresi uzatıldı. Peki, bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uzatıldı. Normal şartlarda 16 Haziran tarihinde sona eren bursluluk sınavı başvurularını kaçıran adaylar, başvurularını e-okul.meb.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki, 2023 bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı başvuru tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için daha önce yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti.

Sınav sürecine ilişkin yeni güncellemeye göre başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sınava başvuru işlemlerini yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.

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2023 bursluluk sınavı ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek.

Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrılacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.