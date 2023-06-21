BIST 5.190
DOLAR 23,55
EURO 25,78
ALTIN 1.459,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de elektrikli bisiklet sürücüsü kazada öldü! O anlar kaydedildi!

Düzce'de elektrikli bisiklet sürücüsü kazada öldü! O anlar kaydedildi!

Düzce'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abone ol

Burak K. idaresindeki 81 ABJ 788 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda manevra yapan Yılmaz Çaluk'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çaluk, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaluk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da kaynanasına temizliğe giden genç kadın 5. kattan düştü
Ordu'da kaynanasına temizliğe giden genç kadın 5. kattan düştü
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?
Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon: 952 kişi gözaltına alındı!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon: 952 kişi gözaltına alındı!
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı İstanbul’da yakalandı
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve 5 adamı İstanbul’da yakalandı
Pentagon'dan, S-400'lerde Türkiye ve Hindistan'a 'çifte standart' sorusuna pişkin cevap
Pentagon'dan, S-400'lerde Türkiye ve Hindistan'a 'çifte standart' sorusuna pişkin cevap
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı!
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı!
Evlilik kredisi 150 bin ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvurusu yapma
Evlilik kredisi 150 bin ne zaman verilecek? Evlilik kredisi başvurusu yapma
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonunda 952 şüpheli yakalandı
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
Rusya: Ankara ile Şam arasındaki zirve “yol haritası” hazırlandıktan sonra gündeme gelecek
Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!
Galatasaray'da flaş ayrılık: Yıldız futbolcu veda mesajı yayımladı!