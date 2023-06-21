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Blinken ile görüşme öncesi Hakan Fidan'dan açıklama

Blinken ile görüşme öncesi Hakan Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'de düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında yapacakları ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. "Fidan "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor" dedi.

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Fidan ve Blinken, başkent Londra'da düzenlenen konferans kapsamında ilk kez gerçekleştirecekleri baş başa görüşme öncesi Türk ve Amerikan basınına konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya verilen desteği göstermek amacıyla bugün Londra'da bulunduklarını belirtti.

Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor." dedi.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

"Ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin"

Blinken de Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunun altını çizen Blinken, şunları söyledi:

"Konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin. Dediğim gibi, (bu ilişki) zamanımızın en önemli meselelerinin birçoğuna ilişkin. Birçok önemli konuyla ilgili. Dolayısıyla, burada Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim."

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