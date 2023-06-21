Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi başbakan adayı çıkaracak!

Almanya'da aşırı sağ popülist, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin 2025'te düzenlenecek genel seçimlerde başbakan adayı çıkarmayı planladığı bildirildi.

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AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, özel televizyon kanalı NTV’ınin "Frühstart" programında, son kamuoyu anketlerinde AfD'nin oy oranının yüzde 20'lere çıkmasıyla gelecek seçimlerde partinin başbakan adayı çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya, "Elbette. Bu oranlar olmasaydı da başbakan adayı çıkarırdık." cevabını verdi.

Bu adayın kim olacağının belli olmadığını belirten Weidel, bunun kararını üyelerin vereceğini kaydetti.

Şimdiye kadar yapılan genel seçimlerde başbakan adayı göstermeyen AfD'nin oy oranı, çeşitli kamuoyu şirketlerinin ülkede son dönemde yaptığı anketlerde yüzde 18 ila 20 bandında gösteriliyor.

AfD bazı anketlerde, hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partiyi (SPD) geçerek ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede 2021'de düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 10,3'ünü alan AfD, şu anda 736 sandalyeli Federal Meclis'te 78 milletvekili ile temsil ediliyor.