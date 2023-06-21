Fenerbahçe dev transferi bitirdi! Dünya yıldızı imza için Türkiye'ye geliyor...

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için sadece resmi imza kaldı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için sadece resmi imzaların atılması kaldı.

Ayrıca haberde Dzeko'nun ailesiyle Marmaris’te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye geleceği ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyeceği kaydedildi.

Dzeko'nun başarılarla dolu kariyeri

Son 3 sezondur Inter'de forma giyen Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon 52 resmi maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atıp, 5 de asist yapan Dzeko, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de önemli rol oynadı.

Boşnak yıldız, söz konusu 52 karşılaşmada 14 gol atıp beş asist yaptı.

Wolfsburg formasıyla 2008-2009 sezonunda Almanya Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşayan Boşnak futbolcu, 2011 yılında 37 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester City'ye transfer oldu.

2015 ile 2021 yılları arasında Roma'da top koşturan Dzeko, 2021 yılında ise Inter'in yolunu tuttu.

Kariyeri boyunca 738 maça çıkan Dzeko, bu maçlarda 323 gol atıp 145 de asist yaptı.