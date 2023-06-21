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Roma, Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattı

Roma, Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattı

Roma, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki defans oyuncusu Evan N'Dicka'yı transfer etti.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan temsilcisi, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Fransız stoper Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına dek sözleşme imzalandığını belirtti.

İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan N'Dicka, "Projenin bana bu kulübün tarihi ve prestijiyle birlikte anlatılma şekli, futbolu seven ve futbol için yaşayan harika bir şehir olan Roma'ya gelme isteği uyandırdı. Yeni taraftarlarımın önünde Olimpiyat Stadyumu'na çıkmak ve hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Alman ekibiyle bu sezon 44 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. N'Dicka, Frankfurt formasıyla 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.
Fransız futbolcu, Roma'da 5 numaralı formayı giyecek.

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