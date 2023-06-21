Hızlı müdahale sonuç verdi: Marmaris'teki orman yangını söndürüldü!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkiinde orman yangını çıktı. Söndürme uçaklarının sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları ekiplerin alevlere hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın, Marmaris ilçesi Balan Dağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağlık alanda bir anda dumanlar yükseldi. Yapılan ihbarın ardından karadan ulaşımın zor olduğu bir noktada çıkan yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli tüm hava araçları bölgeye sevk edildi.

Ayrıca karadan müdahale için de iş makineleri ve arazöz ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Yangın söndürüldü

Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme uçakları tarafından söndürme çalışmaları hızla başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale etti. Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yaptı. Hızlı müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.