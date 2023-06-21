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İsmail Saymaz: Sana daha niye oy versin bu millet?

İsmail Saymaz: Sana daha niye oy versin bu millet?

Seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu en sert şekilde eleştirenlerden biri olan İsmail Saymaz, CHP'nin toplumun önüne inandırıcılık sorunu olan, karmaşık bir model koyduğunu söyledi.

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 Sözcü TV yorumcusu gazeteci İsmail Saymaz kanalın sabah kuşağında Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programında yine CHP Genel Başkanı ve onun seçim stratejisini hedef aldı.

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun inandırıcılık problemi olduğunu belirten Saymaz, muhalefetin ortaya koyduğu modelin de karmaşık olduğunu söyledi.

"Halk CHP'ye inanmadı"

Saymaz şöyle konuştu:

"Depremzedelerin oy vermemesi değil mesele. Mesele şu; bedava ev vaadine inanmadı, asgari ücret ile ilgili itirazına inanmadı...CHP'nin inandırıcılık sorunu var. Ben seçimden önce bir yazı yazmıştım. 'Kılıçdaroğlu ile ilgili en önemli konu kazanamaz algısıdır' diye. Başka bir niteliği değildir. Ve bununla beraber şu pekişti; CHP yönetemez algısı...

"CHP toplumun önüne karmaşık bir modelle çıktı"

CHP toplumun önüne o kadar karmaşık bir modelle çıktı ki. AK Parti'nin yıllarca koalisyonu yıllar diye toplumu korkuttuğu modelin aynısını getirip toplumun önüne koydu.

"Sana daha niye oy versin bu millet?"

Dediler ki; bir cumhurbaşkanı olacak, 6 tane de yardımcısı da olacak. Bu cumhurbaşkanı var ya, yardımcılarının izni olmadan helaya bile gidemeyecek. Eee sana daha niye oy versin bu millet?

O zamanlar söyledik biz bunu, ben söyledim. Söylediğimde ama 'moral bozma, şevkini kırma...' diye diye toplumun önüne inanmayacağı şüphe duyacağı bir modeli koydular."

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