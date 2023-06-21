BIST 5.187
DOLAR 23,55
EURO 25,87
ALTIN 1.464,54
HABER /  GÜNCEL

Türkiye ve Azerbaycan'dan “Alpan-2023” tatbikatı!

Türkiye ve Azerbaycan'dan “Alpan-2023” tatbikatı!

Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak düzenlediği “Alpan-2023” askeri tatbikatı Azerbaycan’da başladı.

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için belirlenen askeri plana göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelinin katıldığı "Alpan-2023" ortak tatbikatının Azerbaycan’da başladığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen tatbikatın senaryosuna göre, üstlerden kalkan hava araçları, konvansiyonel düşmanın hava savunmasını, komuta kontrol merkezini ve toplama tesislerini ve diğer düşman hedeflerini yakın ve uzak menzilden imha etme görevlerini icra etti.

Tatbikatla askeri personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra, birimlerin etkileşimini sağlamak ve muharebe kabiliyetinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini yeniledi
Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini yeniledi
Paris'te doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var
Paris'te doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi
Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü
TMO: Hububat hasadı yüzde 10 seviyesinde
TMO: Hububat hasadı yüzde 10 seviyesinde
Putin: Nükleer gücü geliştirmek en önemli görevimiz
Putin: Nükleer gücü geliştirmek en önemli görevimiz
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
Tunç Soyer de CHP'de "değişim" isteyenlere katıldı
Tunç Soyer de CHP'de "değişim" isteyenlere katıldı
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi! 'Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz'
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi! 'Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz'
İsmail Saymaz: Sana daha niye oy versin bu millet?
İsmail Saymaz: Sana daha niye oy versin bu millet?
Hızlı müdahale sonuç verdi: Marmaris'teki orman yangını söndürüldü!
Hızlı müdahale sonuç verdi: Marmaris'teki orman yangını söndürüldü!