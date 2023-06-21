Paris'te doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralanırken, bir binanın da yıkıldığı aktarıldı.

Gaz kaçağı kaynaklı patlama

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda yangın çıktı

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

İtfaiye erleri bölgeye intikal etti

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Belediye başkanı da olay yerinde

Fransız basınındaki habere göre, olayda en az 16 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti. Paris Savcılığı patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini belirtti. Olay yerinde 230 itfaiyeci ve 9 doktor bulunuyor.