BIST 5.187
DOLAR 23,40
EURO 25,74
ALTIN 1.463,59
HABER /  GÜNCEL

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ceyhan, Pozantı ve İmamoğlu ilçelerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların adres ve araçlarında yapılan aramalarda 62 gram esrar, 177 uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunç Soyer de CHP'de "değişim" isteyenlere katıldı
Tunç Soyer de CHP'de "değişim" isteyenlere katıldı
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi! 'Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz'
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi! 'Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz'
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
İsmail Saymaz: Sana daha niye oy versin bu millet?
İsmail Saymaz: Sana daha niye oy versin bu millet?
Hızlı müdahale sonuç verdi: Marmaris'teki orman yangını söndürüldü!
Hızlı müdahale sonuç verdi: Marmaris'teki orman yangını söndürüldü!
TBMM'de CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi
TBMM'de CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi
Roma, Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattı
Roma, Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattı
Erzurum'da bir evde çıkan yangın 15 eve sıçradı! 4 saat alev alev yandı
Erzurum'da bir evde çıkan yangın 15 eve sıçradı! 4 saat alev alev yandı
Nedim Yiğit, Kosova ekibi KF Liria Prizren’in yeni teknik direktörü oldu
Nedim Yiğit, Kosova ekibi KF Liria Prizren’in yeni teknik direktörü oldu
Ağrı'da trafik kazası: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da trafik kazası: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Artvin'de "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" açıldı
Artvin'de "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" açıldı
Fenerbahçe dev transferi bitirdi! Dünya yıldızı imza için Türkiye'ye geliyor...
Fenerbahçe dev transferi bitirdi! Dünya yıldızı imza için Türkiye'ye geliyor...