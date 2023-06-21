Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ceyhan, Pozantı ve İmamoğlu ilçelerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların adres ve araçlarında yapılan aramalarda 62 gram esrar, 177 uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.