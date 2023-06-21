TMO: Hububat hasadı yüzde 10 seviyesinde

Toprak Mahsulleri Ofisi ülke genelinde hububat hasadının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğunu ve yoğunlaşarak devam ettiğini bildirdi.

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) internet sitesinde yer alan duyuruda, hububat hasadının Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri ile Kıyı Ege'de yoğun bir şekilde devam ettiği, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde ise lokal olarak başladığı belirtildi.

TMO'nun hububat alım fiyatlarının 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise ton başına 7 bin lira olarak açıklandığı hatırlatılan duyuruda, "Bu fiyatlara ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerimize buğdayda ton başına 1000 lira ve arpada ton başına 500 lira ilave hububat üretim primi desteği verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, TMO'nun, hububat alımları için 310'u kendi iş yeri, 230'u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500'ün üzerindeki noktada alım faaliyeti gösterdiği vurgulanarak, hasat devam eden yerlerde tüm imkanlar seferber edilerek alım noktalarının sayısının artırıldığı ve günlük randevu kapasitelerinin azami seviyelere yükseltildiği bildirildi.

TMO'nun alım fiyatlarının, referans fiyatlar olduğu, üreticilerin piyasaya ürün satışlarında bu hususu dikkate almalarının uygun olacağına vurgu yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde hububat hasadı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde ve yoğunlaşarak devam ediyor. TMO'nun ana faaliyet kollarından biri olan alım politikası, üreticimizin memnuniyeti ve üretimin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olmakla birlikte TMO'nun piyasa istikrarını tesis etme, üretici ve tüketici arasındaki dengeyi kurma yönüyle kullandığı bir diğer ana faaliyeti de satış politikalarıdır. Bilhassa geçtiğimiz birkaç sezonda, yaşanan pandemi, kuralık ve savaş gibi olağanüstü koşullar karşısında bu koşullara uygun satış politikaları geliştirilmiş, 'un regülasyonu' adı altında buğday satış politikası uygulanmıştır. Olağanüstü koşulların olumsuz etkilerinin ortadan kalkması ve yeni sezon ürün arzındaki bolluk beklentisi neticesinde 2023 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla un regülasyon çalışmalarımız sonlandırılmıştır.

Yeni sezonda üreticiden aldığımız ürünler, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet (depolama + personel + finansman gibi) ilave edilmek suretiyle oluşacak satış fiyatı üzerinden satılacaktır.

Sanayicilerimiz ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat sezonunda tedarik etmeleri menfaatlerine olacaktır."