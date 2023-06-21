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Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi

Sudan'da ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar şiddetlendi

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar, 18 Haziran'da başlayan 3 günlük ateşkesin bitmesi ile şiddetlendi.

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Görgü tanıklarına göre, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde ağır ve hafif silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı.

Başkentin kuzeyindeki Bahri kentinden de top sesleri gelirken alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Savaş uçakları ise Bahri ve Umdurman'da konuşlanmış HDK güçlerini hedef aldı.

"İsyancı güçlerin derinliklerinde operasyonlar yürütülüyor"

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Mühendisler Kolordusu Özel Harekat Kuvvetleri, (HDK'yi kastederek) isyancı güçlerin derinliklerinde operasyonlar yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çok sayıda savaş aracının tam teçhizatla teslim alındığını aktarıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

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