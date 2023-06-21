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HABER /  POLİTİKA

CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı iddiası!

CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı iddiası!

CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanı ile toplantı gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. 24 il başkanının toplantıda istifa ettiği iddia edilirken CHP'den açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tunç Soyer'in ardından Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamleler yapılmaya devam ediliyor.

24 il başkanı istifa etti 

Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının parti genel merkezinde saatler önce başlayan toplantı sırasında 24 il başkanının istifa ettiği iddia edildi.

TV 100'de yer alan habere göre; kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları oldu. Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı

CHP: İstifa yok imza krizi yaşandı

CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. 

Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor. 

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