BIST 5.187
DOLAR 23,55
EURO 25,87
ALTIN 1.464,54
HABER /  DÜNYA

ABD, Rusya'yı Suriye'de pilotlarını riskli hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı

ABD, Rusya'yı Suriye'de pilotlarını riskli hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı

ABD Hava Kuvvetleri Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Alexus Grynkewich, Rus hava kuvvetlerini, pilotlarını Suriye'de kaza ve hatta çatışma riskini arttıracak hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı.

Abone ol

Grynkewich, basın mensuplarına verdiği sanal brifingde, Rus jetlerinin Suriye'deki çatışmasızlık protokollerini günde birkaç kez ihlal ederek ABD güçlerini riske atmaya devam ettiğini söyledi.

Daha önce yapılan uyarılara rağmen Rusya’nın saldırganlığının daha da kötüleştiğini savunan Grynkewich, cephane yüklü Rus jetlerinin bazen tek bir günde üç dört defa hava sahası ihlallerine tanık olduklarını aktardı.

Grynkewich, "Daha bu sabah Suriye saatiyle erken bir vakitte Rus uçağının hava sahamıza girdiği örneği yaşadık. Bu örnekler dün de önceki gün de oldu" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Suriye'de gerginliği düşürmeyi çabaladığını kaydeden Grynkewich, Rusya'dan Suriye'ye konuşlandırılan savaş pilotlarının bu tür davranışları için ödüllendirildiklerini öne sürdü.

ABD, geçen hafta, Rusya'nın eylemlerine karşı koymak için ABD'deki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden Orta Doğu'ya "dünyanın en iyi beşinci nesil savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-22 Raptors jetlerini konuşlandırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin’deki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin’deki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
YPG'nin sözde elebaşı Müslim: Fırsat buldukça bizi vuruyor
YPG'nin sözde elebaşı Müslim: Fırsat buldukça bizi vuruyor
AFP'den Türkiye'ye savunma sanayisine övgüsü
AFP'den Türkiye'ye savunma sanayisine övgüsü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'ye ziyarete gidecek
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'ye ziyarete gidecek
Hacı adaylarına bu yıl sınırlama getirilmeyecek
Hacı adaylarına bu yıl sınırlama getirilmeyecek
CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı iddiası!
CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı iddiası!
Türkiye ve Azerbaycan'dan “Alpan-2023” tatbikatı!
Türkiye ve Azerbaycan'dan “Alpan-2023” tatbikatı!
Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini yeniledi
Real Madrid, Toni Kroos'un sözleşmesini yeniledi
Paris'te doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var
Paris'te doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var