Mardin’deki kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde yoluna karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu babasının yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki kızı da kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi’nde M.Y.A’nın kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile kızı Ravza Nur Kesler’e çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Kesler, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz çocukta kaldırıldığı hastanede verdiği 1 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hayatını kaybeden baba ve kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Ortaçarşı Mahallesi Asri mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü M.Y.A.’nın işlemleri devam ediyor.