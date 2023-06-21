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YPG'nin sözde elebaşı Müslim: Fırsat buldukça bizi vuruyor

YPG'nin sözde elebaşı Müslim: Fırsat buldukça bizi vuruyor

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.

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MİT ve TSK'nın operasyonları nedeniyle iyice köşeye sıkışan Müslim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kazandığı seçimi 'Seçimsi' diyerek küçümsemeye çalışan alçak terörist Salih Müslim "Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor." dedi.

Daha önce de itiraflarda bulunmuştu

Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu.

Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronelar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.

Kılıçdaroğlu için oy dilenmişti

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istemişti. 14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." demişti.

Müslim ayrıca Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Orta Doğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söylemişti.

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