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Düzce’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Düzce’de iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Düzce’de iki aile arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

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Olay, Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taşlar, sopalar ve bıçaklar havada uçuştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırırken, olayda M.B. isimli bir kadın ile A.M., U.Y., R.Y., O.B. ve A.B. bıçak, taş ve sopa yaralanması ile hastaneye kaldırıldı. Kavgaya otomobille gelen şahısların arabası da büyük hasar aldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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