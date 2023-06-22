Resmi Gazete yayımlandı: 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı belli oldu

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı'nın ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Kararlara göre atanan bakan yardımcıları şu şekilde;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Şuay Alpay

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayip Birinci, Tolga Tolunay

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı: Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan