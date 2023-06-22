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Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Avukat çifte bıçak ve taşla saldıran 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Bursa’da velayet davasında çocuğu teslim almak için giden avukat çift, çocuğu vermek istemeyen ailenin taşlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.

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Polis ekiplerince gözaltında ifadesi alınan 3 şüpheliden çocuğun baba ve amcası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avukat Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı (27) velayet davasında çocuğu teslim almaya gittikleri sırada, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı. Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince kasten yaralama, mala zarar verme çocuğun kaçırılması, alıkonulması ve görevi yaptırmamak suçundan gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli K.E., M.E., S.E. işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyede sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe çocuğun babası K.E. ve amcası M.E. tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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