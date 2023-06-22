Emeklileri çıldırtacak zam! En düşük maaş 7 bin 500 TL kalacak? 6 bin TL altında olanlara zam yok

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediliyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olarak kalacağını iddia eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına gelecek zammı duyuru kalem kalem hesaplama yaptı.