Emeklileri çıldırtacak zam! En düşük maaş 7 bin 500 TL kalacak? 6 bin TL altında olanlara zam yok
Asgari ücret zammının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam bekleniyor. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken yüzde 85 zam görmüş olacak. Peki her memura yüzde 85 zam mı yapılacak? Emekli maaşlarında ise en düşük maaş 7 bin 500 lira olarak kalacak. Kök aylığı 6 bin liranın altında olanlara maaş zammı yok. Kök maaşı 6 bin liranın üzerinde olanlar kaç lira zam alacak işte kalem kalem hesaplanmış zamlı maaşlar...
Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediliyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olarak kalacağını iddia eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına gelecek zammı duyuru kalem kalem hesaplama yaptı.
Asgari ücretin yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur yapılacak düzenlemeleri takip ediyor. Sözcü TV'de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacağını iddia ederek şu açıklamaları yaptı:
En düşük aylık 7 bin 500 TL kalır
"Emekli maaşlarına zam oranı bence yüzde 30 olacak. Emekli maaşlarına kademeli zam düzenlemesi bu kez olabilir. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'yi değiştirmeden, kök aylıklara zam yapabilirler.
7 bin TL alanın maaşı 9 bin 100 TL olur
Bu durumda 7 bin 500 TL yerinde kalır. Kök aylıklarda da örnek veriyorum; bir kişinin gerçek aylığı 7 bin TL ise o kişiye yüzde 30 zam yapıp, kişinin aylığı 9 bin 100 TL'ye çıkabilir.