Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! 2 yıl sonra ilk kez faiz artırılacak! Gaye Erkan ne yapacak?

Merkez Bankası 2 yıl aranın ardından ilk kez faiz artıracak. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yapılacak ilk faiz toplantısında yüzde 8.5 olan politika faizinin yüzde 20 seviyesine çekileceğini bekleyenler çoğunlukta. Ancak İslam Memiş gibi isimler ise en fazla 5 puanlık bir artı olacağını iddia ediyor. Faizin yüzde 40 seviyesine çıkacağını iddia edenler bile var. İşte piyasadaki faiz beklentileri...

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Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk ciddi sınavını bugün verecek. Merkez Bankası, tam 27 ay sonra ilk faiz artırımı kararını bugünkü toplantıda yapması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararla ilgili tahminler faizin yüzde 12'den yüzde 40'a kadar çıkabileceği yolunda. İslam Memiş is, yüksek faiz açıklanacağı beklentilerinin ekonomik bir operasyon olduğunu ve bugün bu operasyonun boşa çıkacağını iddia ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün saat 14.00'de faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin son faiz artırımını yaptığı Mart 2021'de politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmiş, kararın ardından Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı.

Faiz tahminleri, % 12'den % 40'a uzanıyor

Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi yönünde görüş birliği olsa da faiz artırımının boyutuna dair tahminler geniş bir aralıkta değişiyor. AA Finans'ın PPK anketinde faiz tahminleri yüzde 12 ile yüzde 30 aralığında, Reuters'ın anketinde ise yüzde 12,5 ile yüzde 30 aralığında gerçekleşmişti. AA anketinde medyan tahmin yüzde 19,25, Reuters anketinde yüzde 20 seviyesinde.

Goldman Sachs yüzde 40 bekliyor

Merkez Bankası'nın "Piyasa Beklentileri Anketi" verilerinde ise politika faizi beklentisi yüzde 17,5 olarak tespit edilmişti. Küresel bankaların TCMB'ye ilişkin tahminlerinde de ayrışma görülüyor. ABD merkezli banka Goldman Sachs'ın politika faizinin tek seferde yüzde 40'a çıkarılacağı yönündeki beklentisi, diğer tahminlerden radikal bir şekilde ayrışıyor.

JP Morgan, Bank of America, Citibank faizin yüzde 8,5'ten yüzde 25'e, Morgan Stanley ise yüzde 20'e çıkarılacağı görüşünde. Standart Chartered'ın faiz öngörüsü ise yüzde 14 seviyesinde. Moody's ise faizin yüzde 25-30 aralığında olmasını bekliyor.

İslam Memiş: O rakamlar manipülasyon Altın ve para piyasaları umanı İslam Memiş ise, "Yurt dışı finans şirketlerinin TCMB’nin agresif faiz artışına ilişkin yayımlandığı raporlar manipülasyon ve tuzaktır. Gerçeği yansıtmıyor. Kamuoyunda beklentiyi yükselterek, yazdıkları faiz artışı olmayınca “Beklentiden az artırdı” diye algı yapacaklar. Tamamen manipülasyon!" iddiasında.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 20...

Finans piyasaları uzmanı İris Cibre, 1000-1500 baz puanlık faiz artırımı beklerken, ekonomist Güldem Atabay ise faizin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağını tahmin ediyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi iktisatçı Prof. Dr. Kamil Yılmaz ise Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen bankacılarla yaptığı toplantının ardından çıkan kulis bilgilerinin faizin yüzde 16 - yüzde 18 aralığında olacağını işaret ettiğini söyledi.