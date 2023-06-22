Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti!

Ekonominin patronları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaret öncesi bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. BAE’ye gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Yılmaz ve Şimşek, heyetler arası görüşmelerin ardından BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerdir" ifadeleri kullanıldı.