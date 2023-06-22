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Kastamonu'da deprem oldu! AFAD'dan 4.4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama

Kastamonu'da deprem oldu! AFAD'dan 4.4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama

Karadeniz'de Kastamonu açıklarında sabah saat 05.42'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama var...

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Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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